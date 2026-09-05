Sevgili Boğa, sevgilinle daha kişisel bir konuyu konuşurken bir süredir söylemediğin şeyler de araya karışabilir. Ay-Mars’ın sabırsızlığıyla “sen zaten hep böylesin” diye geçmişi açarsan asıl meseleden uzaklaşırsınız; seni o anda rahatsız eden neyse onu anlat. Karşındakine de kendi tarafını söylemesi için fırsat ver.

Bekarsan sık gördüğün birinin sana karşı daha sıcak davranması hoşuna gidebilir. Karşındaki çekingen davranıyorsa bütün adımı ondan beklemek yerine sen de küçük bir sohbet başlatabilirsin. Konuşma kendiliğinden uzuyorsa bu tanışıklığı biraz daha sürdürmek isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…