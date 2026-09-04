Sevgili Boğa, günün ilk kısmında Ay İkizler’deyken ilişkide ne kadar emek verdiğini ve karşılığında ne gördüğünü düşünebilirsin. Akşam Yengeç etkisi devreye girdiğinde ise susmak yerine konuşmak daha kolay gelebilir. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle yarım bıraktığınız bir konu yeniden açılabilir. İçine atıp onun anlamasını beklemek yerine neye kırıldığını ya da neyi merak ettiğini kendi cümlelerinle anlat. Sakin konuşursanız gereksiz bir yanlış anlaşılmanın da önüne geçebilirsiniz.

Bekar bir Boğa burcu isen, yakın çevrenden tanıdığın biri sana karşı alıştığından daha ilgili davranabilir. Daha şimdiden “bu iş nereye gider?” diye düşünme; önce sana gerçekten vakit ayırıyor mu, konuşmak için kendi isteğiyle geliyor mu ona bak. Güzel giden bir şeyi hızlandırmana gerek yok. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…