Sevgili Boğa, Venüs Akrep’teyken ilişkin varsa bugün sevdiğin kişiyle baş başa kalma isteğin artabilir. Son zamanlarda buluşmalarınıza sürekli arkadaşlar, aile veya başka programlar dahil olduysa ikinizin de yalnız kalacağı birkaç saat ayarlamak düşündüğünden daha önemli olabilir. Sen birlikte olmanın zaten yeterli olduğunu düşünebilirsin ama karşındaki bugün ilgini biraz daha belirgin görmek isteyebilir. Telefonları bir kenara bırakıp sadece ikinize ait bir plan yapmak aradığınız yakınlığı sağlayabilir.

Bekarsan sana ilgisini doğrudan açıklayan biriyle karşılaşabilirsin. İlgi görmek hoşuna gitse de sırf karşı taraf çok ilgili diye senin de aynı şeyi hissetmen gerekmiyor. Sohbet ederken kendini rahat hissediyor musun, onu tekrar görmek için içinde bir merak oluşuyor mu; önce buna bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…