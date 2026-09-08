Sevgili Boğa, sen aslında sevgiyi büyük sözlerden çok davranışlarda arıyorsun. Partnerinin küçük bir ayrıntıyı hatırlaması ya da verdiği sözü tutması bugün senin için oldukça değerli olabilir. Ay’ın Başak’a geçişi de bu güven veren yakınlığı destekliyor.

Bekarsan sana sürekli yazan birinden çok, söylediklerini gerçekten dinleyen biri dikkatini çekebilir. Acele etmene gerek yok; sen zaten birinin ne kadar güvenilir olduğunu zaman içinde anlamayı tercih ediyorsun. Hislerine zaman tanımak doğru olacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…