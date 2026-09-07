Sevgili Boğa, Ay’ın Aslan’da ilerlemesi bugün ilişkinde birlikte geçirdiğiniz zamanın nasıl değerlendirildiğini öne çıkarabilir. Sen sakin bir akşam isterken partnerin daha hareketli bir program önerebilir; Ay’ın Satürn’le uyumu iki tarafın da istediği bir orta yol bulmanızı kolaylaştırıyor.

Bekarsan Merkür-Neptün karşıtlığı birinin davranışlarını olduğundan farklı yorumlamana neden olabilir. Sürekli karşılaştığın biri bugün seninle daha fazla konuşursa hemen büyük bir anlam yüklemek yerine sohbetin nasıl ilerlediğini görmek daha doğru olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…