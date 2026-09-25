Sevgili Boğa, bugün ilişkinde her şeyin her zamankinden hızlı ilerlediğini hissedebilirsin; Koç'ta gerçekleşen dolunayın getirdiği bu ivme, senin doğal yavaşlığınla biraz çelişebilir. Kendi ritmini korurken partnerine de zaman tanıman, aranızdaki uyumu koruyacak.

Bekar Boğalar için bugün beklenmedik bir çekim söz konusu olabilir; bu ani ilgi ilk anda tanıdık gelmese de takip etmeye değer olabilir. Kendini yeni bir hisse açık tutman, seni şaşırtacak bir yakınlaşmaya götürebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…