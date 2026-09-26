Sevgili Boğa, partnerinin bir başkasıyla kurduğu sıradan bir sohbet bugün içinde beklenmedik bir kıskançlık uyandırabilir; Mars-Chiron gerginliği, güvenle ilgili eski bir hassasiyetini alevlendiriyor. Bu duyguyu bastırmak yerine nedenini kendine sormaya çalışman, gereksiz bir tartışmayı önleyecek.

Bekar Boğalar ise yeni biriyle yakınlaşırken geçmişte yaşadığı bir aldatılma korkusunun bugün yeniden canlandığını fark edebilir; bu korkuyu karşısındakine değil kendi geçmişine bağlaması, ilişkiye daha adil bir şans tanımasını sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…