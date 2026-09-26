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Boğa Burcu right-white
27 Eylül 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.09.2026 - 18:01
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Boğa ve yükselen Boğa burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 27 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? 

27 Eylül Pazar günü Boğa ve yükselen Boğa burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, partnerinin bir başkasıyla kurduğu sıradan bir sohbet bugün içinde beklenmedik bir kıskançlık uyandırabilir; Mars-Chiron gerginliği, güvenle ilgili eski bir hassasiyetini alevlendiriyor. Bu duyguyu bastırmak yerine nedenini kendine sormaya çalışman, gereksiz bir tartışmayı önleyecek.

Bekar Boğalar ise yeni biriyle yakınlaşırken geçmişte yaşadığı bir aldatılma korkusunun bugün yeniden canlandığını fark edebilir; bu korkuyu karşısındakine değil kendi geçmişine bağlaması, ilişkiye daha adil bir şans tanımasını sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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