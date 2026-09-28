Sevgili Boğa, Kendi burcunda tam gün geçiren Ay, seni duygusal olarak yılın en güvende hissettiğin günlerinden birine taşıyor; partnerinle kurduğun fiziksel ve duygusal yakınlık bugün her zamankinden daha derin hissettirecek. Aslan'da olmaya devam eden Mars'ın etkisi, genelde temkinli yaklaştığın konularda bile bugün biraz daha cesur adımlar atmana yardımcı oluyor.

Bekar Boğa ise kendine olan güveninin arttığı bu günde fazlasıyla dikkat çekebilir; ama gerçekten ilgisini çeken biri varsa, ilk adımı atmaktan çekinmemeli.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…