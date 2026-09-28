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Boğa Burcu right-white
29 Eylül 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.09.2026 - 18:31
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Boğa ve yükselen Boğa burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 29 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? 

29 Eylül Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Kendi burcunda tam gün geçiren Ay, seni duygusal olarak yılın en güvende hissettiğin günlerinden birine taşıyor; partnerinle kurduğun fiziksel ve duygusal yakınlık bugün her zamankinden daha derin hissettirecek. Aslan'da olmaya devam eden Mars'ın etkisi, genelde temkinli yaklaştığın konularda bile bugün biraz daha cesur adımlar atmana yardımcı oluyor.

Bekar Boğa ise kendine olan güveninin arttığı bu günde fazlasıyla dikkat çekebilir; ama gerçekten ilgisini çeken biri varsa, ilk adımı atmaktan çekinmemeli.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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