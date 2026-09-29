Sevgili Boğa, ilişkiler alanına giren Merkür bugün uzun süredir ertelenmiş bir konuyu partnerinle ele almanız için uygun bir zemin hazırlıyor. Karşındakini dinlerken savunmaya geçmemek işini kolaylaştırır; sakin tavrın aranızdaki güvenin temelini sağlamlaştıracak. Kimin neye ihtiyaç duyduğunu açıkça konuşmak ilişkinizde yeni bir denge kurmanıza yardım eder. Gün batarken Ay İkizler'e geçecek ve bu ciddi konuşmanın ardından ilişkinize hafif bir mizah da girebilir; birlikte sevdiğiniz bir yemeği hazırlamak günü güzel kapatır.

Tek başınaysan her zamanki ihtiyatlı duruşunu biraz esnetmeyi dene. Sosyal bir ortama katılırsan seninle aynı değerleri paylaşan biriyle tanışma ihtimalin artar. İlk buluşmada kendini olduğun gibi göstermen yeterli; samimiyetin en güçlü çekiciliğin olacak. Acele etmeden ilerlemek sana güven verecek.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…