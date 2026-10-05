Bugün partnerinle aranızdaki bağ, sabrın ve açıklığın sayesinde beklenenden daha derin bir yere gidebilir Boğa. Ay'ın Aslan'da Jüpiter'le kavuşması ilişkine beklenmedik bir rahatlık katıyor; Akrep'te kavuşan Merkür ve Venüs de söylemek istediğini tam kelimesine getirmeni sağlıyor.

Bekarsan, sosyal bir ortamda tanıdığın biri sana tanıdık bir sıcaklık hissettirebilir. Venüs'ün geri hareketi geçmişten bir yüzü hatırına getirse de, bugünkü genişleme havasında yeni birine de alan açabilirsin; adım adım ilerlemek seni yanlış bir karardan koruyor.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…