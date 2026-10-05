Meseleleri yavaşça toparlamak için bugün uygun bir gün Boğa; Ay'ın Aslan'da Jüpiter'le kavuşması maddi ve somut konularda beklenmedik bir esneklik getiriyor. Hesaplarını ve planlarını gözden geçirirken bugün daha rahat bir yaklaşım benimseyebilirsin. Akrep'te kavuşan Merkür ve Venüs ise bir konuşmada tam aradığın kelimeyi bulduruyor sana.

Maddi konularda ciddi ama ılımlı bir tutum seni gereksiz stresten koruyor; insanlarla paylaştığın taleplerde açık olman beklediğinden olumlu geri dönüşler getirebilir. Venüs'ün geri hareketi eski bir hesabı ya da kararı yeniden gündeme getirse de, bugünkü genişleme havası bu konuyu lehine çevirmene yardımcı oluyor.

Gelelim aşka. Partnerin varsa, bugün onunla kurduğun bağ beklenenden daha derin bir yere gidebilir; Akrep'teki kavuşum söylemek istediğini tam kelimesine getirmeni sağlıyor. Bekarsan, sosyal bir ortamda tanıdığın biri sana tanıdık bir sıcaklık hissettirebilir; adım adım ilerlemek bugün de seni koruyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…