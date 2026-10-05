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Boğa Burcu right-white
6 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 6 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 6 Ekim Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Meseleleri yavaşça toparlamak için bugün uygun bir gün Boğa; Ay'ın Aslan'da Jüpiter'le kavuşması maddi ve somut konularda beklenmedik bir esneklik getiriyor. Hesaplarını ve planlarını gözden geçirirken bugün daha rahat bir yaklaşım benimseyebilirsin. Akrep'te kavuşan Merkür ve Venüs ise bir konuşmada tam aradığın kelimeyi bulduruyor sana.

Maddi konularda ciddi ama ılımlı bir tutum seni gereksiz stresten koruyor; insanlarla paylaştığın taleplerde açık olman beklediğinden olumlu geri dönüşler getirebilir. Venüs'ün geri hareketi eski bir hesabı ya da kararı yeniden gündeme getirse de, bugünkü genişleme havası bu konuyu lehine çevirmene yardımcı oluyor.

Gelelim aşka. Partnerin varsa, bugün onunla kurduğun bağ beklenenden daha derin bir yere gidebilir; Akrep'teki kavuşum söylemek istediğini tam kelimesine getirmeni sağlıyor. Bekarsan, sosyal bir ortamda tanıdığın biri sana tanıdık bir sıcaklık hissettirebilir; adım adım ilerlemek bugün de seni koruyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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