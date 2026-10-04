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Boğa Burcu right-white
5 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 5 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 5 Ekim Pazartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay'ın Aslan'da Mars'la kavuşması iş masandaki tempoyu hızlandırıyor; yarım kalan bir işi bugün bitirme isteği içinde olabilirsin. Sabah saatlerinde sezgilerin güçlü, bir kararı mantıkla değil içgüdüyle vermek işe yarayabilir. Öğleden sonra Merkür'ün Akrep'ten kurduğu gergin açı bir belge ya da e-postada karışıklığa yol açabilir; göndermeden önce bir kez daha okumak zaman kazandırır. Akşam Satürn'ün desteğiyle gün toparlanıyor, elindeki işi düzgünce kapatabiliyorsun.

Maddi olarak Venüs'ün geri hareketi seni geçmişte verdiğin bir kararı yeniden gözden geçirmeye itiyor; belki eski bir yatırım, belki askıda kalan bir alacak yeniden gündeme geliyor. Öğleden sonraki gerginlik küçük bir harcama tartışmasına dönüşebilir, sakin kalman yeterli. Gece saatlerine doğru bütçen konusunda için daha rahat.

Gelelim aşka. Boğa'da bir ilişkin varsa, partnerinle bugün daha derin bir sohbete girebilirsin; sabahki duygusal açıklık bunu kolaylaştırıyor. Öğleden sonra ufak bir kıskançlık ya da beklenti farkı su yüzüne çıkabilir, sabırlı olmak gerekiyor. Kimseyle birlikte değilsen, sosyal bir ortamda dikkatini çeken biriyle bugün karşılaşabilirsin; Venüs retrosu nedeniyle bu kişi tanıdık gelebilir, aceleye gerek yok.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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