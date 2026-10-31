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Boğa Burcu right-white
Kasım 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:30
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Gökyüzü Kasım ayında bir hayli hareketli! Boğa ve yükselen Boğa burçları Kasım ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Kasım ayı nasıl geçecek? Bu ay Boğa ve yükselen Boğa burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Kasım ayı ilişkilerinde ve ortaklıklarında yeni bir sayfa açmanı istiyor. Ayın ilk yarısında Akrep burcundaki Yeniay yedinci evinde gerçekleşiyor; bir ilişkiyi ciddiye almak, bir ortaklığı yeniden tanımlamak ya da karşındaki kişiyle açık bir konuşma yapmak için güçlü bir başlangıç noktası bu. Ayın ortasında dördüncü evinde Aslan'da buluşan Mars ve Jüpiter ev ve aile alanını canlandırıyor; taşınma, tadilat ya da aileyle önemli bir karar gündeme gelebilir. Ayın son haftasındaki İkizler Dolunayı ikinci evinde kazanç ve değer konusunda net bir sonuç getiriyor. On ikinci evde ilerleyen Satürn ve Neptün ise dinlenmeyi ve iç sesini dinlemeyi ihmal etmemeni söylüyor.

Maddi olarak ayın başında Merkür'ün retrosu yedinci evinde ortaklarla yapılan ödeme ve sözleşmelerde yanlış anlaşılma yaratabilir. Merkür ayın ikinci yarısına girerken ileri harekete dönünce belgeler ve rakamlar netleşiyor. Aslan'daki Mars ve Jüpiter ev masraflarını büyütebilir; büyük bir alışverişi ancak ihtiyacın tam olarak belli olunca yap. Ay sonunda Güneş'in Yay burcuna geçmesi ortak paralar ve vergi konularında düzen kurmana yardım ediyor.

Gelelim aşka. Altıncı evindeki Venüs günlük alışkanlıkların ilişkine etkisini sorgulatıyor; ayın ikinci yarısına girerken ileri harekete geçmesiyle bu sorgu yerini yumuşak bir anlayışa bırakıyor. İlişkisi olan Boğa, partnerine zaman ayırmak için ortak bir rutin kurabilir. Bekar Boğa ise gündelik düzeninin içinde fark ettiği birine ay sonuna doğru daha rahat açılabilir.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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