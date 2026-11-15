Yöneticin Venüs bu hafta Terazi'de sakin ve istikrarlı ilerliyor, günlük düzen ve sağlık evinden sana huzurlu bir ritim veriyor. Çalışma düzenini toparlamak, yeni bir spor ya da beslenme alışkanlığı başlatmak için çok uygun bir hafta. Salı günü Ay ile Venüs arasındaki uyumlu açı, iş ortamında hoş bir ilgi getirebilir.

Pazartesi günü Mars ve Jüpiter yuva evinde buluşuyor ve evinle ilgili güzel bir canlanma habercisi. Evde bir yenileme, aileden birine destek ya da sofra başında yapılacak keyifli bir sohbet haftanın başını güzelleştirecek. Çarşamba ve Perşembe günleri Güneş'in gerginlik yaratan açıları, ev ve aile konularında küçük görüş ayrılıklarına yol açabilir; sakin kalırsan çözülür.

Pazar günü Ay senin burcuna geçiyor ve Güneş de Yay'a giriyor. Yeni bir döneme huzurla girmek için hafta sonu kendine zaman ayır. Bekar Boğalar, hafta sonu rahat bir ortamda biriyle tanışabilir. Partneri olanlar, evde sakin bir akşamla bağlarını tazeleyebilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…