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Boğa Burcu right-white
16 - 22 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.11.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 16 Kasım - 22 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Kasım - 22 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Yöneticin Venüs bu hafta Terazi'de sakin ve istikrarlı ilerliyor, günlük düzen ve sağlık evinden sana huzurlu bir ritim veriyor. Çalışma düzenini toparlamak, yeni bir spor ya da beslenme alışkanlığı başlatmak için çok uygun bir hafta. Salı günü Ay ile Venüs arasındaki uyumlu açı, iş ortamında hoş bir ilgi getirebilir.

Pazartesi günü Mars ve Jüpiter yuva evinde buluşuyor ve evinle ilgili güzel bir canlanma habercisi. Evde bir yenileme, aileden birine destek ya da sofra başında yapılacak keyifli bir sohbet haftanın başını güzelleştirecek. Çarşamba ve Perşembe günleri Güneş'in gerginlik yaratan açıları, ev ve aile konularında küçük görüş ayrılıklarına yol açabilir; sakin kalırsan çözülür.

Pazar günü Ay senin burcuna geçiyor ve Güneş de Yay'a giriyor. Yeni bir döneme huzurla girmek için hafta sonu kendine zaman ayır. Bekar Boğalar, hafta sonu rahat bir ortamda biriyle tanışabilir. Partneri olanlar, evde sakin bir akşamla bağlarını tazeleyebilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
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