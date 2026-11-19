Sevgili Boğa, bugün yönetici gezegenin Venüs, günlük rutinlerini ve sağlığını yöneten alanında sakin sakin ilerliyor. Bu, gününü düzene sokmak için sana hoş bir destek veriyor. Masanı toplamak, bekleyen küçük işleri bitirmek ya da kendine iyi gelecek bir yemek hazırlamak, bugün sana beklediğinden fazla huzur verecek.

Ay sabah saatlerinde iç dünyanı temsil eden alana geçiyor. Bu yüzden gün boyunca biraz içe dönük, kalabalıktan uzak durmak isteyen bir ruh halinde olabilirsin. Bunda bir sorun yok; enerjini toplamak için doğru zaman. Öğle saatlerinde Ay'ın Neptün'le buluşması, rüyalarına ya da ani hislerine dikkat etmeni söylüyor. Akşama doğru biraz yalnız kalıp müzik dinlemek ya da kısa bir yürüyüş yapmak zihnini tazeler.

İlişki evinde Güneş ve Merkür'ün varlığı, partnerinle açık ve derin bir konuşmaya kapı aralıyor. Partnerin varsa, içinde tuttuğun bir düşünceyi nazikçe paylaş. Bekarsan, bugün aceleye gerek yok; kendini dinlemek, kime gerçekten ilgi duyduğunu anlamana yardım edecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…