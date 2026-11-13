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Boğa Burcu right-white
14 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 14 Kasım Cumartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Yöneticin Venüs, sabaha karşı yeniden düz harekete geçti ve bu, Boğa için güzel bir nefes alma anı demek. Haftalardır içinde döndürüp durduğun bir konu artık kendiliğinden yerine oturmaya başlıyor. Özellikle günlük düzenin, alışkanlıkların ve sağlıkla ilgili küçük kararların netleşiyor.

Ay'ın yolculuk ve öğrenme evinden geçmesi, merakını canlı tutuyor. Yeni bir şey öğrenmek, bir kitaba ya da videoya zaman ayırmak sana iyi gelecek. Para konusunda bugün büyük adımlardan çok, gereksiz harcamaları fark etmek seni rahatlatır.

Bekar Boğalar, geçmişten gelen bir mesaj ya da tanıdık bir yüz yüzünden gülümseyebilir. Partneri olanlar için birlikte yapılacak sakin bir akşam yemeği, bugünün en güzel önerisi.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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