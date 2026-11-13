Yöneticin Venüs, sabaha karşı yeniden düz harekete geçti ve bu, Boğa için güzel bir nefes alma anı demek. Haftalardır içinde döndürüp durduğun bir konu artık kendiliğinden yerine oturmaya başlıyor. Özellikle günlük düzenin, alışkanlıkların ve sağlıkla ilgili küçük kararların netleşiyor.

Ay'ın yolculuk ve öğrenme evinden geçmesi, merakını canlı tutuyor. Yeni bir şey öğrenmek, bir kitaba ya da videoya zaman ayırmak sana iyi gelecek. Para konusunda bugün büyük adımlardan çok, gereksiz harcamaları fark etmek seni rahatlatır.

Bekar Boğalar, geçmişten gelen bir mesaj ya da tanıdık bir yüz yüzünden gülümseyebilir. Partneri olanlar için birlikte yapılacak sakin bir akşam yemeği, bugünün en güzel önerisi.