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Boğa Burcu right-white
8 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 8 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 8 Kasım Pazar günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu Pazar ilişkilerin için gerçekten özel. Ay Akrep'te, karşı burcunda, yani ilişkiler evinde dolaşıyor ve yarın sabah burada bir Yeni Ay doğacak. Hayatındaki önemli insanlarla, partnerinle ya da bir iş ortağınla bağını tazelemek için gökyüzü sana harika bir fırsat sunuyor.

Sabah işle ilgili bir düşünce aklını meşgul edebilir; belki yarın başlayacak haftanın planı. Bırak bu düşünceler gelsin geçsin, Pazar senin dinlenme günün. Öğleden sonra sevdiğin biriyle yapacağın uzun ve dürüst bir sohbet, ikinizi de rahatlatacak. Merkür'ün desteğiyle söylemekte zorlandığın şeyleri bugün kolayca dile getirebilirsin.

Partnerli Boğa için bu akşam birlikte geleceğe dair dilek tutmanın tam zamanı. Bekar Boğa ise kendine 'nasıl bir ilişki istiyorum?' sorusunu sormalı. Cevabın, önümüzdeki haftalarda kapını çalacak kişiyi belirleyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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