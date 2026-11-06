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Boğa Burcu right-white
7 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 7 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 7 Kasım Cumartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün yönetici gezegenin Venüs ile Ay el ele veriyor ve sana tam bir 'kendine iyi bak' günü hediye ediyor. Uzun bir kahvaltı, sevdiğin bir maske, yavaş bir yürüyüş… Bedenini dinlediğin her an, ruhunu da besliyor. Haftanın tüm yorgunluğunu bugün geride bırakabilirsin.

Evde de güzel şeyler oluyor. Aslan'daki Jüpiter yuva evinde ilerlerken öğleden sonra Ay'dan uyumlu bir dokunuş alıyor. Aileni misafir etmek, evi çiçeklerle süslemek ya da sevdiklerine kendi elinle bir yemek hazırlamak sana büyük keyif verecek.

Aşkta huzurlu bir sıcaklık var. Partnerli Boğa, birlikte yapılan sade aktivitelerde ilişkinin ne kadar sağlam olduğunu hissediyor. Bekar Boğa ise günlük bir ortamda, belki bir kafede ya da markette, gülümsemesiyle dikkatini çeken biriyle karşılaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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