Sevgili Boğa, Aslan'daki Ay gün boyunca dördüncü evinde yuvanı, ailenle bağını ve iç huzurunu ön plana alıyor. Ay'ın Merkür'le öğleye doğru kurduğu gergin açı ortaklarla yapılan konuşmalarda söylenen sözlerin ters anlaşılmasına zemin hazırlıyor, tepki vermeden önce bekle. On ikinci eve düşen Satürn ve Neptün seni yorgun ve içine dönük hissettirebilir. Evde seni dinlendiren bir köşe bugün altın değerinde.

Maddi olarak yedinci evin gündemini belirleyen Güneş ile Merkür retrosu ortaklarla yapılan ödeme anlaşmasında gözden kaçmış bir ayrıntıyı gösterebilir. İkinci eve düşen Uranüs gelirinde beklenmedik bir hareket yaratabilir, ama düşünmeden atılma. Öğleden sonra Mars'a kavuşan Ay ev harcamalarında çabuk karar vermeni teşvik ediyor. Tutarları yazılı doğrula.

Peki ya aşk? Altıncı evin gündemini belirleyen geri hareketli Venüs gündelik yüklerin paylaşımını gündeme getiriyor. İkindi civarında yükselen sabırsızlık sert bir cümleye dönüşebilir, sesini yumuşat. Partnerli Boğa, birlikte pişirilen sade bir akşam yemeğiyle yakınlık kurar. Bekar Boğa ise yolda gördüğü sıcak bir bakışa karşılık verebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…