Sevgili Boğa, Ay üçüncü evine geçerek konuşma, yazışma ve kısa yolculuk trafiğini hareketlendiriyor. Sabaha doğru Neptün'le oluşan kare on ikinci evinde belirsizlik ve yorgunluk yaratıp zihnini bulandırabilir; telefonu açmadan önce bir nefes al. Gün batımına doğru Güneş'le oluşan üçgen ortak çalıştığın biriyle uyumu artırıyor.

Maddi olarak dördüncü evdeki Jüpiter ev ve aile bütçesini büyütüyor, ama akşamki Merkür ve Mars karesi ortak bir ödeme ya da sözleşme konusunda sabırsızlık yaratabilir. Teklifleri yazılı al. Ev için yapılacak büyük bir alışverişi cuma gününe bırakmak sana zaman kazandırır.

Peki ya aşk? Altıncı evdeki geri hareketli Venüs günlük düzenle ilişkini tartıyor; Ay ile Venüs'ün gece üçgeni kırgınlığı yumuşatıyor. Evde sade bir akşam yemeği hazırlamak ikinize de iyi gelir. Bekar Boğa ise çevresinden gelen bir tanıştırmaya açık olmalı. Akşam telefonları kenara koyup baş başa kalmak yakınlığı artırır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…