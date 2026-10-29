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Boğa Burcu right-white
30 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 30 Ekim Cuma günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay üçüncü evine geçerek konuşma, yazışma ve kısa yolculuk trafiğini hareketlendiriyor. Sabaha doğru Neptün'le oluşan kare on ikinci evinde belirsizlik ve yorgunluk yaratıp zihnini bulandırabilir; telefonu açmadan önce bir nefes al. Gün batımına doğru Güneş'le oluşan üçgen ortak çalıştığın biriyle uyumu artırıyor.

Maddi olarak dördüncü evdeki Jüpiter ev ve aile bütçesini büyütüyor, ama akşamki Merkür ve Mars karesi ortak bir ödeme ya da sözleşme konusunda sabırsızlık yaratabilir. Teklifleri yazılı al. Ev için yapılacak büyük bir alışverişi cuma gününe bırakmak sana zaman kazandırır.

Peki ya aşk? Altıncı evdeki geri hareketli Venüs günlük düzenle ilişkini tartıyor; Ay ile Venüs'ün gece üçgeni kırgınlığı yumuşatıyor. Evde sade bir akşam yemeği hazırlamak ikinize de iyi gelir. Bekar Boğa ise çevresinden gelen bir tanıştırmaya açık olmalı. Akşam telefonları kenara koyup baş başa kalmak yakınlığı artırır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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