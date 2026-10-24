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Boğa Burcu right-white
25 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 25 Ekim Pazar günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay dinlenme alanından geçerken bugün evde, kendi tempon içinde kalmak sana iyi gelecek. Mars ile Jüpiter ev ve aile alanında yan yana durduğu için gece yarısından sonra ve ikindiye doğru kurulan Ay üçgenleri yakınlarınla sıcak bir sofra, belki de uzun bir sohbet getirebilir. Kalabalık yerine tanıdık yüzler seni besliyor.

Maddi olarak aileyle ortak bir harcamayı, örneğin tadilatı ya da büyük bir eşya alımını konuşmak için uygun bir gün. Rakamları kâğıda dökmeden karar verme; geri giden Merkür ortaklık konularında küçük yanlış anlamaları büyütmeyi sever.

Peki ya aşk? Venüs öğleyin Terazi'ye geri dönerken günlük hayattaki küçük ilgi göstermelerin değerini hatırlatıyor. Partnerine hazırladığın basit bir akşam yemeği bağınızı tazeler. Bekar Boğa ise aile çevresinden gelen bir tanıştırma önerisini kibarca dinlemeli, hemen karşılık vermemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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