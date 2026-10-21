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Boğa Burcu right-white
22 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 22 Ekim Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay arkadaş çevreni ve hedeflerini temsil eden on birinci evinde bütün gün yönsüz kalıyor; bir gruba verilen söz ya da ortak plan bugün netleşmeyebilir, beklemek en doğrusu. Gecenin ilerleyen saatlerinde on ikinci evindeki Chiron'la Güneş'in karşıtlığı içinde tuttuğun bir yükü fark ettirebilir. Kısa bir sessizlik ve düzenli bir akşam rutini sana yeter.

Maddi olarak gece Ay'ın ikinci evindeki Uranüs'le kurduğu kare gelir kaleminde ani bir değişikliği akla getirebilir. Maaş, prim ya da ek kazançla ilgili bir haber kesinleşene kadar bütçene katma; yedinci evinde yavaşlayan Merkür de ortak işlerde netlik istiyor.

Peki ya aşk? Retro Venüs yedinci evinde geçmişte bırakılmış bir konuşmayı yeniden gündeme getirebilir. Partnerinle beklentilerini açık ve yumuşak bir dille paylaş. Bekar Boğa ise eski bir tanıdığın mesajına hemen cevap vermeyip birkaç saat düşünmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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