Sevgili Boğa, Ay arkadaş çevreni ve hedeflerini temsil eden on birinci evinde bütün gün yönsüz kalıyor; bir gruba verilen söz ya da ortak plan bugün netleşmeyebilir, beklemek en doğrusu. Gecenin ilerleyen saatlerinde on ikinci evindeki Chiron'la Güneş'in karşıtlığı içinde tuttuğun bir yükü fark ettirebilir. Kısa bir sessizlik ve düzenli bir akşam rutini sana yeter.

Maddi olarak gece Ay'ın ikinci evindeki Uranüs'le kurduğu kare gelir kaleminde ani bir değişikliği akla getirebilir. Maaş, prim ya da ek kazançla ilgili bir haber kesinleşene kadar bütçene katma; yedinci evinde yavaşlayan Merkür de ortak işlerde netlik istiyor.

Peki ya aşk? Retro Venüs yedinci evinde geçmişte bırakılmış bir konuşmayı yeniden gündeme getirebilir. Partnerinle beklentilerini açık ve yumuşak bir dille paylaş. Bekar Boğa ise eski bir tanıdığın mesajına hemen cevap vermeyip birkaç saat düşünmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…