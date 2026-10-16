Sevgili Boğa, Oğlak'taki Ay yeni bir kursa, yayın işine ya da uzaktaki bir bağlantıya hareket katarken öğlenin ardından Satürn karesi sessizce yürüttüğün bir konuyu yavaşlatabilir. Arka planda ertelediğin bir evrak ya da başvuru varsa bugün sabırla tamamlamak, ilerleyen günlerde seni rahatlatır. Gecikmeye sinirlenmek yerine sıradaki adımı küçültmek işe yarar.

Maddi olarak yedinci evdeki Venüs retrosu ortaklıkla ilgili bir ödemeyi ya da sözleşme maddesini yeniden düşündürüyor. Birlikte iş yaptığın kişiyle payları ve tarihleri netleştirmeden yeni bir söz verme. Teklif yazışmalarını saklaman ileride işine yarar.

Peki ya aşk? Sabahın ilk saatlerindeki Ay ve Venüs uyumu partnerinle iletişimi yumuşatıyor; ilişkin varsa kısa bir yolculuk ya da gezi planını birlikte yapmak bağınızı tazeler. Bekar Boğa ise bir kurs, seminer ya da çevrimiçi ders ortamında tanıştığı kişinin zekâsından etkilenebilir; sohbeti ders dışına taşımak için acele etmemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…