Sevgili Boğa, gündüz iş düzenin ve günlük sorumlulukların öne çıkıyor; akşam Ay Akrep'e geçince ilişkiler ve ortaklıklar alanı karşına çıkıyor. Gün boyu listeni küçük parçalara bölmek işini kolaylaştırır, akşam ise bir partnerle ya da yakın bir dostla yüz yüze konuşmak aranı iyi tutar. Dünkü Yeniay'ın ardından iş ve ilişki dengesini yeniden kurmak için ilk adımı atabilirsin.

Maddi olarak evle ilgili bir harcama, tamirat ya da aile bütçesi konusu gündemde. Aslan'daki Mars aile evinde olduğu için bir ev eşyası ya da onarım için hızlı karar vermeye meyilli olabilirsin; fiyatları karşılaştırıp bir de eşinle ya da aileyle konuşmak seni korur.

Peki ya aşk? Retro Venüs partnerlik alanında eski bir konuyu yeniden açıyor, Mars ile karesi ise sözlerin sertleşmesine neden olabilir. İlişkin varsa suçlamadan dinlemek ve 'ben' diliyle konuşmak gerginliği çözer. Bekar Boğa ise akşam Akrep Ay'ıyla birlikte karşılaşacağın biri sana çekici gelebilir, bir süre gözlemlemek seni korur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…