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Boğa Burcu right-white
11 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 11 Ekim Pazar günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, gündüz iş düzenin ve günlük sorumlulukların öne çıkıyor; akşam Ay Akrep'e geçince ilişkiler ve ortaklıklar alanı karşına çıkıyor. Gün boyu listeni küçük parçalara bölmek işini kolaylaştırır, akşam ise bir partnerle ya da yakın bir dostla yüz yüze konuşmak aranı iyi tutar. Dünkü Yeniay'ın ardından iş ve ilişki dengesini yeniden kurmak için ilk adımı atabilirsin.

Maddi olarak evle ilgili bir harcama, tamirat ya da aile bütçesi konusu gündemde. Aslan'daki Mars aile evinde olduğu için bir ev eşyası ya da onarım için hızlı karar vermeye meyilli olabilirsin; fiyatları karşılaştırıp bir de eşinle ya da aileyle konuşmak seni korur.

Peki ya aşk? Retro Venüs partnerlik alanında eski bir konuyu yeniden açıyor, Mars ile karesi ise sözlerin sertleşmesine neden olabilir. İlişkin varsa suçlamadan dinlemek ve 'ben' diliyle konuşmak gerginliği çözer. Bekar Boğa ise akşam Akrep Ay'ıyla birlikte karşılaşacağın biri sana çekici gelebilir, bir süre gözlemlemek seni korur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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