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Boğa Burcu right-white
9 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 9 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 9 Ekim Cuma günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, iş yerinde günlük düzen Ay'ın Terazi'ye geçişiyle yeniden akmaya başlıyor; geciktirdiğin bir rapor ya da bekleyen mesaj yığını bugün gözüne daha az büyük görünecek. Akşam Ay'ın İkizler'deki Uranüs'le üçgeni işinde beklenmedik ama işine yarar bir kolaylık getirebilir. Yeni bir yöntemi denemek için bu iyi bir zaman.

Maddi olarak Uranüs'ün para evinde olması ani bir gelir ya da beklenmedik bir masraf ihtimalini yaşatıyor. Gelen paranın bir kısmını hemen ayırmak, çıkacak masrafa karşı seni korur. Yeniay'a bir gün kalmışken büyük bir yatırım yerine küçük bir tasarruf planı yapmak daha mantıklı.

Peki ya aşk? Retrodaki Venüs ilişkinde eski bir konuşmayı yeniden açtırabilir; Ay'ın Terazi'deki sakinleştirici etkisiyle bunu kavgasız çözmek mümkün. Bekarsan iş çevrenden ya da düzenli gittiğin bir mekândan biriyle sohbetin ilerleme ihtimali yüksek; ilk adımı karşı tarafa bırakman bugün iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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