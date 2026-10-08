Sevgili Boğa, iş yerinde günlük düzen Ay'ın Terazi'ye geçişiyle yeniden akmaya başlıyor; geciktirdiğin bir rapor ya da bekleyen mesaj yığını bugün gözüne daha az büyük görünecek. Akşam Ay'ın İkizler'deki Uranüs'le üçgeni işinde beklenmedik ama işine yarar bir kolaylık getirebilir. Yeni bir yöntemi denemek için bu iyi bir zaman.

Maddi olarak Uranüs'ün para evinde olması ani bir gelir ya da beklenmedik bir masraf ihtimalini yaşatıyor. Gelen paranın bir kısmını hemen ayırmak, çıkacak masrafa karşı seni korur. Yeniay'a bir gün kalmışken büyük bir yatırım yerine küçük bir tasarruf planı yapmak daha mantıklı.

Peki ya aşk? Retrodaki Venüs ilişkinde eski bir konuşmayı yeniden açtırabilir; Ay'ın Terazi'deki sakinleştirici etkisiyle bunu kavgasız çözmek mümkün. Bekarsan iş çevrenden ya da düzenli gittiğin bir mekândan biriyle sohbetin ilerleme ihtimali yüksek; ilk adımı karşı tarafa bırakman bugün iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…