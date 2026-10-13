Sevgili Boğa, ev ve aile konuları bugün iş planlarının önüne geçebilir; Ay ile Jüpiter arasında öğleye doğru kurulan kare evden çalışma düzenini ya da aileyle ilgili bir sorumluluğu büyütüp mesai saatlerini taşırabilir. Ortaklarınla yapacağın görüşmeyi öğleden önce bitirmek iyi olur, çünkü sonrasında kararlar havada kalabilir.

Maddi olarak ev giderleri, aidat ya da küçük bir tadilat bütçeyi şişirebilir. Jüpiter dördüncü evden kare yaptığı için konfor odaklı alışverişler gözüne fazlasıyla makul görünecek; sepeti bir gün bekletmek çoğu zaman vazgeçirir. Yöneticin Venüs'ün retroda olması, yeni bir satın alma yerine eldekini onarmayı akıllı kılıyor.

Peki ya aşk? Ortaklık evinde Ay güçlü ilerliyor; ilişkin varsa akşam yapılacak sakin bir sohbet güveni sağlamlaştırır. Bekar Boğa ise Venüs retrosuyla eski bir sevgiliye dönme isteğini hissedebilir; geri adım atmadan önce o ilişkinin seni neden yorduğunu hatırlamak iyi olur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…