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Boğa Burcu right-white
14 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 14 Ekim Çarşamba günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, ortak projeler, borç alacak konuları ve başkalarının kaynaklarına bağlı kararlar bugün iş hayatında öne çıkıyor; Yay'a geçen Ay sekizinci evini harekete geçiriyor. Öğleye doğru Plüton'un Ay'a verdiği sekstil kariyer evinde dönüştürücü bir konuşmayı kolaylaştırıyor; yöneticinle yetkini genişletmek için iyi bir an. Öğlenin ardından gelen beklenmedik bir gelişme planını değiştirebilir, Uranüs seni esnek olmaya zorluyor.

Maddi olarak Uranüs para evinde olduğu için gelirinde ya da giderinde ani bir değişiklik görebilirsin. Ortak bir ödemeyi yeniden gözden geçirmek ve beklenmedik bir masrafa küçük bir pay ayırmak seni korur. Yöneticin Venüs'ün retroda olması büyük alışverişleri birkaç gün bekletmeni istiyor.

Peki ya aşk? Yedinci evdeki Venüs retrosu partnerinin geçmişine dair merak ya da kıskançlık uyandırabilir; ilişkin varsa soruları suçlama yerine merakla sormak bağı güçlendirir. Bekar Boğa ise ortak arkadaş çevresinde eski bir sevgiliyle karşılaşabilir, o karşılaşmadan sonra kalbini dinlemek için kendine zaman tanımalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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