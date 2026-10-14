article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Boğa Burcu chevron-right-grey 15 Ekim Perşembe Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
15 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 15 Ekim Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, günün ana desteği çalışma düzeninden geliyor; Güneş ile Jüpiter'in sekstili altıncı evini aydınlatırken ekip içinde görev paylaşımı kolaylaşıyor ve yöneticinin gözünde verimli göründüğün bir gün yaşayabilirsin. Ay'ın Yay'dan geçişi sekizinci evde ortak bütçeyi ve bekleyen bir ödeme onayını gündeme getiriyor, rakamları netleştirmeden toplantıdan çıkma.

Maddi olarak dördüncü evdeki Jüpiter ev, aile ve emlakla ilgili kalemlerde şansı artırıyor; kira, aidat ya da küçük bir yenileme için fiyat teklifi almak yerinde olur. Yedinci evdeki Venüs retrosu ortak harcamalarda söz verirken temkinli olmanı hatırlatıyor.

Peki ya aşk? Evde geçen sakin bir akşam bu sekstilin sana verdiği en güzel armağan; partnerinle birlikte yemek hazırlamak ya da ailesiyle kısa bir görüşme yapmak yakınlığı artırır. Bekar Boğa ise iş yerinde ya da spor salonunda sık karşılaştığı biriyle günlük sohbeti biraz uzatabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Boğa Burcu Yorumu

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Boğa burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın