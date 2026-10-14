Sevgili Boğa, günün ana desteği çalışma düzeninden geliyor; Güneş ile Jüpiter'in sekstili altıncı evini aydınlatırken ekip içinde görev paylaşımı kolaylaşıyor ve yöneticinin gözünde verimli göründüğün bir gün yaşayabilirsin. Ay'ın Yay'dan geçişi sekizinci evde ortak bütçeyi ve bekleyen bir ödeme onayını gündeme getiriyor, rakamları netleştirmeden toplantıdan çıkma.

Maddi olarak dördüncü evdeki Jüpiter ev, aile ve emlakla ilgili kalemlerde şansı artırıyor; kira, aidat ya da küçük bir yenileme için fiyat teklifi almak yerinde olur. Yedinci evdeki Venüs retrosu ortak harcamalarda söz verirken temkinli olmanı hatırlatıyor.

Peki ya aşk? Evde geçen sakin bir akşam bu sekstilin sana verdiği en güzel armağan; partnerinle birlikte yemek hazırlamak ya da ailesiyle kısa bir görüşme yapmak yakınlığı artırır. Bekar Boğa ise iş yerinde ya da spor salonunda sık karşılaştığı biriyle günlük sohbeti biraz uzatabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…