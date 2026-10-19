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Boğa Burcu right-white
20 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 20 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 20 Ekim Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, kariyer alanındaki bir konu ile ortaklık evindeki duygusal bir beklenti öğle saatlerinde çarpışıyor; retro Venüs'ün Plüton'la kurduğu kare, iş yerinde kimin hangi sözü verdiğini ve kimin neyi üstlendiğini ortaya çıkarabilir. Savunmaya geçmek yerine olguları sakin bir dille sıralamak güvenini artırır.

Maddi olarak şafakta Ay ve Satürn arasındaki sekstil, uzun vadeli bir gelir planını ya da sabit bir ödemeyi düzene sokmak için uygun bir zemin hazırlıyor. Akşamın geç saatlerinde Merkür karesi sözleşme ve yazışmalarda yanlış anlaşılma yaratabilir, belgeleri göndermeden önce metni yeniden oku.

Peki ya aşk? Dördüncü evdeki Mars'ın Ay'la karşı karşıya gelmesi evde gerginliği artırıyor; ilişkin varsa iş stresini eve taşımamak bağını korur. Bekar Boğa ise iş ortamında gelen ilgi karşısında acele etmeyip niyeti anlamak için zaman tanımalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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