Sevgili Boğa, kariyer alanındaki bir konu ile ortaklık evindeki duygusal bir beklenti öğle saatlerinde çarpışıyor; retro Venüs'ün Plüton'la kurduğu kare, iş yerinde kimin hangi sözü verdiğini ve kimin neyi üstlendiğini ortaya çıkarabilir. Savunmaya geçmek yerine olguları sakin bir dille sıralamak güvenini artırır.

Maddi olarak şafakta Ay ve Satürn arasındaki sekstil, uzun vadeli bir gelir planını ya da sabit bir ödemeyi düzene sokmak için uygun bir zemin hazırlıyor. Akşamın geç saatlerinde Merkür karesi sözleşme ve yazışmalarda yanlış anlaşılma yaratabilir, belgeleri göndermeden önce metni yeniden oku.

Peki ya aşk? Dördüncü evdeki Mars'ın Ay'la karşı karşıya gelmesi evde gerginliği artırıyor; ilişkin varsa iş stresini eve taşımamak bağını korur. Bekar Boğa ise iş ortamında gelen ilgi karşısında acele etmeyip niyeti anlamak için zaman tanımalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…