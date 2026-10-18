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Boğa Burcu right-white
19 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 19 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 19 Ekim Pazartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Plüton'la kavuşan Ay öğleye doğru kariyer evini yoğun bir enerjiyle dolduruyor; itibarın ve işteki rolün hakkında ciddi bir hesaplaşma gündeme gelebilir. Aynı saatlerde retro Venüs'ün Ay'a açtığı kare, bir ortaklıkta ya da müşteri ilişkisinde verilen sözlerin yeniden gözden geçirilmesini istiyor. Haftanın ilk gününde aceleyle karar vermek yerine notlarını toplamak seni korur.

Maddi olarak ikinci evdeki Uranüs ile Ay'ın öğleden sonraki üçgeni, beklenmedik bir gelir fikrini ya da yan iş önerisini getirebilir. Teklifi hemen kabul etmeden koşullarını yazılı iste. Sabit giderlerini bir tabloda toplaman da faydalı.

Peki ya aşk? Ortaklık evindeki retro Venüs eski bir konuşmayı yeniden açabilir; ilişkin varsa kendi beklentini iş yoğunluğuna karıştırmadan anlatmak ilerlemeni kolaylaştırır. Bekar Boğa ise iş çevresinden gelen bir ilgiyi mesafeli ama nazik karşılamalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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