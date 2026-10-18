Sevgili Boğa, Plüton'la kavuşan Ay öğleye doğru kariyer evini yoğun bir enerjiyle dolduruyor; itibarın ve işteki rolün hakkında ciddi bir hesaplaşma gündeme gelebilir. Aynı saatlerde retro Venüs'ün Ay'a açtığı kare, bir ortaklıkta ya da müşteri ilişkisinde verilen sözlerin yeniden gözden geçirilmesini istiyor. Haftanın ilk gününde aceleyle karar vermek yerine notlarını toplamak seni korur.

Maddi olarak ikinci evdeki Uranüs ile Ay'ın öğleden sonraki üçgeni, beklenmedik bir gelir fikrini ya da yan iş önerisini getirebilir. Teklifi hemen kabul etmeden koşullarını yazılı iste. Sabit giderlerini bir tabloda toplaman da faydalı.

Peki ya aşk? Ortaklık evindeki retro Venüs eski bir konuşmayı yeniden açabilir; ilişkin varsa kendi beklentini iş yoğunluğuna karıştırmadan anlatmak ilerlemeni kolaylaştırır. Bekar Boğa ise iş çevresinden gelen bir ilgiyi mesafeli ama nazik karşılamalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…