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Boğa Burcu right-white
24 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 24 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 24 Ekim Cumartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay on ikinci evinde, yani dinlenme ve içe dönüş alanında ilerliyor; bugün kalabalık yerine sakin bir köşe sana daha çok iyi gelecek. Gün doğarken Ay'ın Uranüs'le kurduğu sekstil beklenmedik ama hoş bir haber getirebilir. İkindi vakti Satürn'le buluşan Ay, ertelediğin bir sorumluluğu fark ettiriyor.

Maddi olarak ortaklarla ve müşterilerle yapılan anlaşmalar Merkür retrosunun ilk gününde yeniden gözden geçirilmek istiyor. Kâğıt üstünde net olmayan her söz bugün sorun çıkarabilir; basit bir not bile işini görür. Büyük alışverişi retro bitene kadar bekletmek akıllıca.

Peki ya aşk? Güneş ile Venüs'ün yedinci evinde buluşması ilişkilerde yeni bir sayfa açıyor. Partnerinle bir konuda mesafeni düşürmek için ilk adımı atabilirsin. Bekar Boğa ise bir iş ortağı ya da ortak arkadaş aracılığıyla tanıştığı biriyle yavaş yavaş ilerlemeli. Akşam evde dinlenmek iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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