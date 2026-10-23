Sevgili Boğa, Ay on ikinci evinde, yani dinlenme ve içe dönüş alanında ilerliyor; bugün kalabalık yerine sakin bir köşe sana daha çok iyi gelecek. Gün doğarken Ay'ın Uranüs'le kurduğu sekstil beklenmedik ama hoş bir haber getirebilir. İkindi vakti Satürn'le buluşan Ay, ertelediğin bir sorumluluğu fark ettiriyor.

Maddi olarak ortaklarla ve müşterilerle yapılan anlaşmalar Merkür retrosunun ilk gününde yeniden gözden geçirilmek istiyor. Kâğıt üstünde net olmayan her söz bugün sorun çıkarabilir; basit bir not bile işini görür. Büyük alışverişi retro bitene kadar bekletmek akıllıca.

Peki ya aşk? Güneş ile Venüs'ün yedinci evinde buluşması ilişkilerde yeni bir sayfa açıyor. Partnerinle bir konuda mesafeni düşürmek için ilk adımı atabilirsin. Bekar Boğa ise bir iş ortağı ya da ortak arkadaş aracılığıyla tanıştığı biriyle yavaş yavaş ilerlemeli. Akşam evde dinlenmek iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…