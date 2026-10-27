article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Boğa Burcu chevron-right-grey 28 Ekim Çarşamba Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
28 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 28 Ekim Çarşamba günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay dolunaydan sonra burcundan çıkıp ikinci evine, yani kazanç alanına taşınıyor. Sabah Plüton'la üçgen yapan Ay, iş hayatında uzun süredir kafanda tuttuğun bir terfi ya da pozisyon planına cesaret veriyor. Öğle civarında Uranüs'le buluşunca ani bir teklif gelebilir; heyecanla evet demeden önce ayrıntıları sor.

Maddi olarak Uranüs ikinci evinde olduğundan gelir kalemlerinde ani bir değişiklik, örneğin ek bir ödeme ya da beklenmedik bir masraf, gündeme gelebilir. Banka hareketlerine göz at. Akşam Satürn'le kurulan sekstil, aylık bütçeni yeniden dengelemen için sağlam zemin veriyor.

Gelelim aşka. Geri hareketli Venüs altıncı evinde günlük düzenle ilişki arasındaki dengeyi sorgulatıyor; Chiron karşıtlığı bir sözün hâlâ içini sızlattığını gösterebilir. İlişkisi olan Boğa, partnerine ayıracağı sakin bir akşam saatiyle bu sızıyı hafifletebilir. Bekar Boğa ise iş ya da spor ortamındaki bir sohbetin yakınlaşmaya dönüşmesine açık olmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Boğa Burcu Yorumu

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Boğa burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın