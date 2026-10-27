Sevgili Boğa, Ay dolunaydan sonra burcundan çıkıp ikinci evine, yani kazanç alanına taşınıyor. Sabah Plüton'la üçgen yapan Ay, iş hayatında uzun süredir kafanda tuttuğun bir terfi ya da pozisyon planına cesaret veriyor. Öğle civarında Uranüs'le buluşunca ani bir teklif gelebilir; heyecanla evet demeden önce ayrıntıları sor.

Maddi olarak Uranüs ikinci evinde olduğundan gelir kalemlerinde ani bir değişiklik, örneğin ek bir ödeme ya da beklenmedik bir masraf, gündeme gelebilir. Banka hareketlerine göz at. Akşam Satürn'le kurulan sekstil, aylık bütçeni yeniden dengelemen için sağlam zemin veriyor.

Gelelim aşka. Geri hareketli Venüs altıncı evinde günlük düzenle ilişki arasındaki dengeyi sorgulatıyor; Chiron karşıtlığı bir sözün hâlâ içini sızlattığını gösterebilir. İlişkisi olan Boğa, partnerine ayıracağı sakin bir akşam saatiyle bu sızıyı hafifletebilir. Bekar Boğa ise iş ya da spor ortamındaki bir sohbetin yakınlaşmaya dönüşmesine açık olmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…