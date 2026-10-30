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Boğa Burcu right-white
31 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 31 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 31 Ekim Cumartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay üçüncü evinde konuşma, mesajlaşma ve kısa mesafeli işleri canlandırıyor. Ay'ın sabah Merkür'le kurduğu uyumlu üçgen dağınık kalmış bir yazışmayı toparlaman için fırsat veriyor. On ikinci evdeki Satürn ve Neptün yorgunluk ve içe kapanma getirebilir; yatmadan önce belirginleşen Jüpiter ve Satürn açısı bu hissi artırabilir. Dinlenmeye vakit ayır.

Maddi olarak Mars ve Jüpiter dördüncü evinde ev masraflarını ve aile içi harcamaları büyütebilir. Yedinci evini yoklayan geri hareketli Merkür ortaklarla ödeme konusunda gecikmiş bir cevap getirebilir. Rakamı yazılı teyit etmeden hiçbir ödemeyi onaylama.

Peki ya aşk? Gündelik alışkanlıkların ilişkindeki yeri bugün sorgulanıyor, çünkü altıncı evde dolaşan geri hareketli Venüs bunu gündeme getiriyor. Partnerinle ortak bir ev işi paylaşımı yapmak gerginliği azaltır. Bekar Boğa ise iş ya da günlük rutin içinde tanıştığı birine yakınlık duyabilir. Akşam hafif bir film seçmek bağı tazeler.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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