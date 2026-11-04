Sevgili Boğa, para tarafından başlayalım. İkinci evindeki retro Uranüs bir süredir gelirinde inişli çıkışlı bir tablo çiziyor. Gece yarısından sonra Ay'ın Uranüs'le kurduğu üçgen bu belirsizliğe yaratıcı bir çözüm fısıldayabilir. Belki yan bir iş, belki satmayı düşündüğün bir eşya… Fikri not et, uygulamayı hafta sonuna bırak.

Gündüz saatlerinde Ay beşinci evinde, Başak'ın son derecelerinde yol alıyor ve kimseye uğramadan ilerliyor. Keyif aldığın şeyler bugün kendiliğinden gelmeyebilir; bir hobiye ya da sevdiğin birine bilinçli olarak zaman ayırman gerekiyor. Akşam 17.55'te Ay Terazi'ye, altıncı evine geçince dikkat yeniden işe ve bedenine dönüyor. Ertesi günün planını yapmak, yemeğini düzene sokmak ya da kısa bir yürüyüş seni rahatlatır.

Aşkta yedinci evindeki Güneş ve retro Merkür dünkü buluşmanın izlerini taşıyor. Partnerinle konuştuğunuz konu bugün içinde yerine oturuyor. 21.35 civarındaki Ay–Neptün karşıtlığı on ikinci evini harekete geçirdiği için akşam bir yalnızlık hissi gelebilir. Bunu bir eksiklik değil, dinlenme ihtiyacı olarak gör.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…