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Boğa Burcu right-white
3 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 3 Kasım Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, sabaha karşı Ay ile Jüpiter arasında oluşan kavuşum dördüncü evinde yuvanı, aileni ve iç huzurunu ısıtarak günü açıyor. Başak'a yeni giren Ay öğlenden itibaren beşinci evinde keyif, yaratıcılık ve kalbinin sesini canlandırıyor. Akşam saatlerinde Ay ile Uranüs arasında oluşan kare burcundaki beklenmedik bir değişikliğe işaret edebilir, esnek kal. On ikinci evdeki Satürn ve Neptün yorgunluk hissini artırabilir.

Maddi olarak yedinci evde görünür olan Güneş ve geri giden Merkür ortaklarla yapılan bir ödeme konusuna dikkat çekiyor. Gün doğmadan Venüs'e uzanan Ay sekstili ev kaynaklı bir giderde sana nefes aldırabilir. Akşama doğru ani bir alışveriş isteği doğarsa bir gece beklet. Onuncu evin yükünü taşıyan Plüton işyerindeki ücret konuşmalarında sabır istiyor.

Peki ya aşk? Altıncı evde görünür olan geri hareketli Venüs gündelik rutinlerin ilişkine etkisini düşündürüyor. Sabaha karşı süren uyumlu etki sakin bir konuşmaya imkan veriyor. Partnerli Boğa, evde paylaşılan küçük bir sürprizle yakınlık kurar. Bekar Boğa ise sosyal bir akşamda ilgi çekici birine kısa bir mesaj atabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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