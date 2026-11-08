Sevgili Boğa, bugün ilişkiler sayfanda yepyeni bir bölüm başlıyor! Karşı burcun Akrep'te doğan Yeni Ay, partnerinle, bir iş ortağınla ya da hayatındaki önemli biriyle bağını tazelemen için seni davet ediyor. Bir anlaşma imzalamak, bir söz vermek ya da birine 'seninle bir şey yapmak istiyorum' demek için harika bir gün.

Pazartesi temposu seni yormasın; bugün sabırlı ve sakin tavrınla her şeyi zarafetle idare ediyorsun. Akşam ev ve aile tarafında biraz hareketlilik olabilir. Belki misafir, belki bir aile planı. Evin keyifli bir kalabalıkla dolabilir, tadını çıkar.

Partnerli Boğa için ilişkiye yeni bir hedef koymanın tam zamanı; birlikte bir tatil planı ya da ortak bir proje sizi daha da yakınlaştırır. Bekar Boğa ise önümüzdeki haftalarda hayatına girecek özel biri için kalbini hazırlıyor. Yönetici gezegenin Venüs'ün bu hafta sonu düz harekete geçmesiyle aşk hayatında işler netleşecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…