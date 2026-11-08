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Boğa Burcu right-white
9 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 9 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 9 Kasım Pazartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün ilişkiler sayfanda yepyeni bir bölüm başlıyor! Karşı burcun Akrep'te doğan Yeni Ay, partnerinle, bir iş ortağınla ya da hayatındaki önemli biriyle bağını tazelemen için seni davet ediyor. Bir anlaşma imzalamak, bir söz vermek ya da birine 'seninle bir şey yapmak istiyorum' demek için harika bir gün.

Pazartesi temposu seni yormasın; bugün sabırlı ve sakin tavrınla her şeyi zarafetle idare ediyorsun. Akşam ev ve aile tarafında biraz hareketlilik olabilir. Belki misafir, belki bir aile planı. Evin keyifli bir kalabalıkla dolabilir, tadını çıkar.

Partnerli Boğa için ilişkiye yeni bir hedef koymanın tam zamanı; birlikte bir tatil planı ya da ortak bir proje sizi daha da yakınlaştırır. Bekar Boğa ise önümüzdeki haftalarda hayatına girecek özel biri için kalbini hazırlıyor. Yönetici gezegenin Venüs'ün bu hafta sonu düz harekete geçmesiyle aşk hayatında işler netleşecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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