Sabah saatlerinde Ay, yönetici gezegenin Venüs'e tatlı bir el uzatıyor. Venüs bir süredir günlük düzen ve sağlık evinde geri hareket ediyordu ve artık düz harekete geçmeye çok yakın. Aksayan rutinlerin, yarım kalan diyet ya da spor planların yeniden yoluna girmeye başlıyor. Bugün küçük bir adımla başla: bir bardak fazla su, erken bir yatış, kısa bir esneme.

Ay ortak kaynaklar evinde ilerlediği için para konuları biraz daha önemli hale gelebilir. Bir borç, ortak bir hesap ya da aile bütçesiyle ilgili konuşma yapacaksan öğleden sonrası daha verimli geçer. Mars ile Jüpiter ev evinde birlikte, evine yeni bir dokunuş yapma isteği de duyabilirsin.

Bekar Boğalar için iş ortamında ya da spor salonunda göz göze gelinen biri merak uyandırabilir. Partnerli Boğalar ise ortak planlar yaparken birbirinin hassasiyetlerini dinledikçe daha da yakınlaşacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…