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Boğa Burcu right-white
12 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.11.2026 - 18:16
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? 12 Kasım Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sabah saatlerinde Ay, yönetici gezegenin Venüs'e tatlı bir el uzatıyor. Venüs bir süredir günlük düzen ve sağlık evinde geri hareket ediyordu ve artık düz harekete geçmeye çok yakın. Aksayan rutinlerin, yarım kalan diyet ya da spor planların yeniden yoluna girmeye başlıyor. Bugün küçük bir adımla başla: bir bardak fazla su, erken bir yatış, kısa bir esneme.

Ay ortak kaynaklar evinde ilerlediği için para konuları biraz daha önemli hale gelebilir. Bir borç, ortak bir hesap ya da aile bütçesiyle ilgili konuşma yapacaksan öğleden sonrası daha verimli geçer. Mars ile Jüpiter ev evinde birlikte, evine yeni bir dokunuş yapma isteği de duyabilirsin.

Bekar Boğalar için iş ortamında ya da spor salonunda göz göze gelinen biri merak uyandırabilir. Partnerli Boğalar ise ortak planlar yaparken birbirinin hassasiyetlerini dinledikçe daha da yakınlaşacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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