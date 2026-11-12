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Boğa Burcu right-white
13 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 13 Kasım Cuma günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu Cuma senin için çifte bayram! Akşam Merkür, gece de yönetici gezegenin Venüs düz harekete geçiyor. Haftalardır ilişkilerinde ve günlük hayatında hissettiğin 'bir şeyler yerine oturmuyor' duygusu bugünden itibaren yerini rahatlamaya bırakıyor. Partnerinle ya da bir iş ortağınla yarım kalmış bir konuşma akşam çok daha kolay tamamlanacak.

Ay gün boyu Oğlak'ta, keşif ve öğrenme evinde ilerliyor. Hafta sonu için bir kaçamak planlamak, yeni bir şey öğrenmeye başlamak ya da ufkunu açan bir sohbete dalmak sana çok iyi gelecek. Sabah aklına gelen bir fikir öğleden sonra somut bir plana dönüşebilir.

Öğleden sonra arkadaş çevrenden küçük bir sorumluluk gelebilir; sakin kalırsan bunu kolayca halledersin. Partnerli Boğa, sevdiğiyle hafta sonu için romantik bir plan yapacak. Bekar Boğa ise kalbinin gerçekten ne istediğini artık çok daha net biliyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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