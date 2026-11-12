Sevgili Boğa, bu Cuma senin için çifte bayram! Akşam Merkür, gece de yönetici gezegenin Venüs düz harekete geçiyor. Haftalardır ilişkilerinde ve günlük hayatında hissettiğin 'bir şeyler yerine oturmuyor' duygusu bugünden itibaren yerini rahatlamaya bırakıyor. Partnerinle ya da bir iş ortağınla yarım kalmış bir konuşma akşam çok daha kolay tamamlanacak.

Ay gün boyu Oğlak'ta, keşif ve öğrenme evinde ilerliyor. Hafta sonu için bir kaçamak planlamak, yeni bir şey öğrenmeye başlamak ya da ufkunu açan bir sohbete dalmak sana çok iyi gelecek. Sabah aklına gelen bir fikir öğleden sonra somut bir plana dönüşebilir.

Öğleden sonra arkadaş çevrenden küçük bir sorumluluk gelebilir; sakin kalırsan bunu kolayca halledersin. Partnerli Boğa, sevdiğiyle hafta sonu için romantik bir plan yapacak. Bekar Boğa ise kalbinin gerçekten ne istediğini artık çok daha net biliyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…