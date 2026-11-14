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15 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 15 Kasım Pazar günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Öğle saatlerinde Ay kariyer evine geçiyor ve pazar gününe rağmen zihnin önümüzdeki haftanın planlarına kayıyor. Bu hoş bir hazırlık enerjisi; haftaya nasıl başlamak istediğini sakince düşünmen sana iyi gelecek. Küçük bir liste bile içini rahatlatır.

Akşam saatlerinde Ay, İkizler'deki Uranüs ile uyumlu bir açı kuruyor ve bu da para evinde hoş bir sürprizin habercisi. Beklemediğin bir ödeme, iyi bir fırsat ya da cebine dokunan küçük bir güzellik olabilir. Yine de harcama kararlarını sabah yapmak için bir not düşebilirsin.

Bekar Boğalar, iş ya da ortak ilgi alanları üzerinden gelen bir sohbeti ciddiye alsın. Partneri olanlar, haftaya birlikte sakin bir hazırlık yaparak güzel bir uyum yakalayabilir.

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astroirem
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Astroloji Editörü
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