Ev ve aile tarafında hareketli bir gün seni bekliyor sevgili Boğa. Yuva evinde ilerleyen Mars, akşama doğru ilişkiler evindeki Güneş ile kare açı yapıyor. Evde bir düzenleme, aile içinde bir plan ya da ertelenmiş bir iş yeniden gündeme gelebilir. Partnerinin ya da yakınlarının beklentileriyle kendi isteklerin arasında küçük bir denge kurman gerekebilir; sakin ve kararlı duruşun bunu kolayca sağlar.

Balık burcundaki Ay ise arkadaşlıklarından gelen desteği hissettiriyor. Bir dostunla yapacağın içten sohbet, kafandaki soru işaretlerini netleştirebilir. Bekarsan, evine yakın bir mekânda ya da ev sahipliği yaptığın bir buluşmada tanışacağın biri ilgini çekebilir. Partnerliysen, evle ilgili kararları birlikte almak ikinizin de kendini daha güvende hissetmesini sağlar.

Gün içinde acele etmek yerine kendi temponu korumaya özen göster. Akşam sıcak bir ev yemeği, yumuşak bir battaniye ve sevdiğin bir film tam sana göre bir kapanış olur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…