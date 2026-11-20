Sevgili Boğa, yönetici gezegenin Venüs kendi burcu Terazi'de, senin günlük düzen ve sağlık evinde rahatça ilerliyor. Bugün hafta sonunu kendine iyi bakarak geçirmek için harika bir gün: uzun bir kahvaltı, sevdiğin bir yürüyüş rotası ya da evde küçük bir düzen. Bedenin neye ihtiyacı olduğunu sana açıkça söylüyor; onu dinle.

Ev ve aile evindeki Mars–Jüpiter ikilisi yuvanda hareketli bir enerji yaratıyor. Misafir ağırlamak, bir köşeyi yenilemek ya da aileyle bir arada yapılacak bir planı hayata geçirmek için motivasyonun yüksek. Sadece aşırıya kaçıp kendini yormamaya dikkat et.

Ay bugün gizli evinde dolaştığı için iç dünyana çekilmek isteyebilirsin. Bekar Boğalar için bugün kalabalıktan çok sakin, derin bir sohbet daha çekici. Partnerli Boğalar ise birlikte sessiz bir akşam geçirerek bağlarını güçlendirebilir. Akşam bir fincan bitki çayı ve sevdiğin bir müzik günü güzel kapatır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…