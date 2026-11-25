Güne para evinden gelen güzel haberlerle başlıyorsun. Sabah saatlerinde Ay, maddi kaynaklarını yöneten bölgende ilerlerken yönetici gezegenin Venüs'le uyumlu bir açı kuruyor. Bir ödeme, küçük bir indirim ya da işine yarayacak bir fikir kapını çalabilir. Harcamalarını gözden geçirmek için de çok elverişli bir sabah.

Mars bugün Başak burcuna, aşk ve yaratıcılık evine geçiyor. Önümüzdeki haftalarda kalbinin sesini daha cesurca dile getireceksin. Bekarsan, hoşlandığın kişiye ilk adımı atmak için içinde tatlı bir kıpırtı hissedebilirsin; bu cesareti küçümseme. İlişkideysen, rutini bozan spontane bir buluşma ikinize de iyi gelecek.

Öğleden sonra Ay Yengeç'e geçiyor ve gündemini kardeşler, yakın çevre ve kısa yolculuklar dolduruyor. Akşama doğru zihnin biraz dağınık hissedebilir; bu, Ay ile Neptün arasındaki kısa süreli bir gerginlikten kaynaklanıyor. Not almak odaklanmanı kolaylaştırır. Günü sevdiğin bir yemekle kapatmak, tam sana göre bir ödül olur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…