Yönetici gezegenin Venüs, Terazi'de günlük yaşamını ve sağlığını anlatan alanda ilerliyor ve hafta sonuna doğru Jüpiter'le güzel bir uyuma hazırlanıyor. Bu da bugün küçük düzenlemelerin büyük rahatlık getireceğini gösteriyor. Masanı toparlamak, ertelediğin bir kontrolü ayarlamak ya da öğle arasında kendine yarım saat ayırmak sana iyi gelecek.

Ay para evinde, İkizler'de. Gelir ve harcamalarla ilgili fikirler kafanda hızla dönebilir. Bir yan iş, küçük bir satış ya da bilgini paraya çevirmenin yolu aklına gelebilir. Not al ama hemen harcamaya geçme; Ay'ın hızı seni anlık alışverişlere çekebilir. Bir gün beklediğinde gerçekten isteyip istemediğini daha iyi anlarsın.

Merkür ilişkiler evinde, Akrep'te. Bekarsan derin bir sohbet sana birini bambaşka bir gözle gösterebilir. İlişkin varsa partnerinle içten bir konuşma yap; aranızdaki güven bir kat daha artacak. Akşam en sevdiğin yemeği yap ve günü keyifle kapat.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…