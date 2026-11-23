Sevgili Boğa, Ay sabah saatlerinde burcundan veda etmeden önce Jüpiter ve Mars'la kare açı yapıyor. Evle ilgili bir planla kendi isteklerin arasında küçük bir sıkışma hissedebilirsin. Acele etme; senin doğal sabrın bu düğümü öğleden önce çözecek.

Öğleden sonra Ay para evine geçiyor ve akşama doğru burada Dolunay gerçekleşiyor. Kazancın, harcamaların ve kendine verdiğin değerle ilgili bir konu netleşiyor. Uzun süredir beklediğin bir ödeme, bir zam konuşması ya da bir alışverişin sonucu bugün belli olabilir. Uranüs'ün etkisiyle para konusunda yeni ve yaratıcı bir fikir de aklına gelebilir; not almayı unutma.

Yönetici gezegenin Venüs günlük düzen evinde, işlerin tatlı bir ritimle akmasını sağlıyor. Bekar Boğalar için kendine özen göstermek bugün en çekici halin olacak. Partnerli Boğalar ise partneriyle ortak bir bütçe planı yaparak ilişkiye güven katabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…