Sevgili Boğa, Mars'ın Başak burcuna geçişiyle aşk ve yaratıcılık evin hareketlendi. İçinde yeni bir heves, bir şeyler üretme ya da birine kalbini açma isteği büyüyor. Bugün bu enerjiyi bir hobiye, bir el işine ya da uzun zamandır aklında olan yaratıcı bir fikre aktarabilirsin.

Ay gün boyu iletişim evinde ilerliyor; telefonlar, mesajlar ve kısa yollar gündemde. Bir kardeşinle ya da komşunla yapacağın sohbet beklemediğin bir fikir verebilir. Yönetici gezegenin Venüs ise yarın Jüpiter ile uyumlu bir açıya hazırlanıyor, bu yüzden akşama doğru iş yerinden ya da günlük rutininden güzel bir haber kapını çalabilir. Bekarsan bugün flörtöz bir mesajlaşmaya açık ol. Partnerliysen ona sürpriz küçük bir not bırakmak gününüzü tatlandırır.

Önerim: Söylemek istediğin şeyi uzun uzun düşünme, sade ve sıcak bir cümleyle dile getir. Bugün kelimelerin her zamankinden daha çok karşılık bulacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…