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Boğa Burcu right-white
14 - 20 Eylül 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.09.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 14 Eylül - 20 Eylül haftası Boğa ve yükselen Boğa burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 14 Eylül - 20 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta Venüs'ün desteğiyle maddi konularda ayaklarınız her zamankinden daha sağlam basıyor. 14-20 Eylül aralığında birikimlerinizi değerlendirmek için düşündüğünüzden daha uygun bir pencere açılabilir; ama yeni bir yatırıma girmeden önce rakamları iki kez kontrol etmek sizin doğanıza zaten uygun. İş yerinde sabırla sürdürdüğünüz bir çabanın karşılığını almaya başlayabilirsiniz. Konfor düşkünlüğünüz bu hafta bütçenizi biraz zorlayabilir; güzel bir şeye para harcamak isteğiniz haklı olsa da, önceliklerinizi gözden geçirmek işinize yarayacak. İstikrarlı adımlarınız, kısa vadeli cazip fırsatlardan daha değerli.

Gelecek hafta görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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