Sevgili Boğa, bu hafta Venüs'ün desteğiyle maddi konularda ayaklarınız her zamankinden daha sağlam basıyor. 14-20 Eylül aralığında birikimlerinizi değerlendirmek için düşündüğünüzden daha uygun bir pencere açılabilir; ama yeni bir yatırıma girmeden önce rakamları iki kez kontrol etmek sizin doğanıza zaten uygun. İş yerinde sabırla sürdürdüğünüz bir çabanın karşılığını almaya başlayabilirsiniz. Konfor düşkünlüğünüz bu hafta bütçenizi biraz zorlayabilir; güzel bir şeye para harcamak isteğiniz haklı olsa da, önceliklerinizi gözden geçirmek işinize yarayacak. İstikrarlı adımlarınız, kısa vadeli cazip fırsatlardan daha değerli.

Gelecek hafta görüşünceye kadar şans seninle olsun…