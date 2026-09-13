Sevgili Boğa, bu hafta Venüs'ün etkisiyle boğaz ve boyun bölgeniz biraz hassaslaşabilir. 14-20 Eylül aralığında ses kısıklığı, hafif bir boğaz ağrısı ya da boyunda tutulma hissedebilirsiniz; özellikle uzun süre aynı pozisyonda oturmak bu şikayeti tetikleyebilir. Konfor arayışınız bu hafta tabağınıza da yansıyabilir; ağır ve şekerli yiyeceklere olan eğiliminiz artabilir, bu da sindirim sisteminizi yavaşlatabilir. Küçük ama düzenli hareketler, özellikle boyun ve omuz esnetmeleri, biriken gerginliği dağıtacak. Doğanızda var olan sabır bu hafta bedeninize de iyi gelecek; aceleye getirmeden, yavaş ama istikrarlı bir bakım rutini kurmanız yeterli.

Gelecek hafta görüşmek üzere sağlıkla kal…