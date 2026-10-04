Sevgili Boğa, ortaklık ve ilişkilerdeki para alışverişi bu hafta masaya yatıyor, çünkü yöneticin Venüs geri hareket ediyor. Birine borç verdiysen ya da ortak bir harcama yaptıysan hesabı konuşmak için sakin bir an bulmalısın; kırgınlık yaratmadan netleştirilen hesap ilişkiyi de korur. Ay'ın Başak'a geçmesi gündelik gelir gider listelerini düzenlemeni kolaylaştırıyor, küçük kalemleri bile yazarsan sızıntıyı hemen görürsün. Büyük bir alışveriş ya da yatırım için hafta sonunu beklemek daha akıllıca, çünkü Terazi Yeniayı iş düzenin ve gelirin için daha net bir tablo çizecek. O zamana kadar sadece gerçekten gerekli olanı al.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…