Sevgili Boğa, bu ay kalbinin gündemi partnerinle aranızdaki bağın nereye gittiği. Venüs'ün geri hareketi tam da birlikte olduğun kişiyi temsil eden alanda yaşandığı için ertelediğin o büyük sohbet artık kapıda. İlk haftalarda içine kapanabilir, hislerini kelimelere dökmekte zorlanabilirsin. Ayın ikinci yarısında Güneş'in Venüs'le birleşmesi, kırgınlığın asıl kaynağını gün yüzüne çıkaracak. Haklı çıkmaya çalışmak yerine karşındakinin ne hissettiğini merak edersen ilişkiniz daha sağlam bir temele oturur. Son günlerde kendi burcunda parlayan Dolunay ise senin de ihtiyaçlarını yüksek sesle söylemen için cesaret veriyor.

Bekar bir Boğa isen yarım kalmış bir hikaye bu ay yeniden kapını çalabilir. Uzun zamandır haber almadığın biri bir mesajla, bir fotoğrafa gelen beğeniyle ya da ortak bir arkadaşın davetiyle yeniden hayatına girebilir. Eski duyguların kıpırdaması doğal, ama ayrılığın nedenini dürüstçe hatırla. O mesele çözülmeden geri dönmek seni aynı yere getirir. Yepyeni biriyle tanışmak içinse Venüs'ün yönünü yeniden ileri çevirmesini beklemek daha akıllıca.

Gelecek ay görüşmek üzere aşkla kal…