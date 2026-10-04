Sevgili Boğa, sindirim sistemin bu hafta daha hassas çalışıyor; Ay'ın haftanın ortasında Başak'tan geçmesi ağır ve geç saatte yenen öğünleri seni yorucu hale getirebilir. Akşam yemeğini erken saatte ve hafif tutmak sabaha daha dinç kalkmanı sağlar. Retrodaki Venüs boğaz ve boyun bölgende gerginlik yaratabilir; duygusal bir konuyu içine attığında omuzların kasılır ve başın ağrıyabilir. Gün içinde birkaç kez omuz çevirme hareketi yapmak ve akşam sıcak bir duş almak bu gerginliği hafifletir. Hafta sonu yapacağın kısa bir yürüyüş hem zihnini hem bedenini düzene sokar. Çok fazla çay ya da kahve içiyorsan bir bardağı suyla değiştirmeyi dene.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…