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Boğa Burcu right-white
5 - 11 Ekim 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 5 Ekim - 11 Ekim haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, sindirim sistemin bu hafta daha hassas çalışıyor; Ay'ın haftanın ortasında Başak'tan geçmesi ağır ve geç saatte yenen öğünleri seni yorucu hale getirebilir. Akşam yemeğini erken saatte ve hafif tutmak sabaha daha dinç kalkmanı sağlar. Retrodaki Venüs boğaz ve boyun bölgende gerginlik yaratabilir; duygusal bir konuyu içine attığında omuzların kasılır ve başın ağrıyabilir. Gün içinde birkaç kez omuz çevirme hareketi yapmak ve akşam sıcak bir duş almak bu gerginliği hafifletir. Hafta sonu yapacağın kısa bir yürüyüş hem zihnini hem bedenini düzene sokar. Çok fazla çay ya da kahve içiyorsan bir bardağı suyla değiştirmeyi dene.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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